Anitta dá voz de prisão em suspeito de roubar celular; vídeo

Neste sábado, 17, a cantora Anitta interrompeu seu show no Bloco das Poderosas, no centro do Rio de Janeiro, para dar voz de prisão a um suspeito de roubar celular. A artista flagrou o momento do roubo e denunciou o assaltante aos policiais.





“De onde vocês vieram eu também vim, mas isso não justifica a gente pegar o que é dos outros. Se a gente nasceu sem oportunidade, tem que ralar muito e correr atrás do nosso”, discursou Anitta, que completou: “Polícia, pega esse rapaz de cabelo vermelho, ele roubou aquela menina”.





Confira vídeo

Com informações do portal O PovoVídeo YouTube