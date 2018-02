O roubo aconteceu no último sábado, dia 3, por volta das 22h, no Centro de Sobral, nas proximidades do Teatro São João.





A vítima (homem) caminhava tranquilamente, quando foi abordada por dois indivíduos armados em uma motocicleta. Os assaltantes anunciaram o assalto e levaram o celular da vítima.





Os criminosos fugiram em rumo ignorado. A Polícia Militar foi acionada, mas os meliantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas