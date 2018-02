Ceará registra chuvas de até 132 mm nesta terça (13)

Para esta terça de Carnaval, a previsão é de nebulosidade variável com precipitação em todas as áreas do mapa cearense.

As chuvas banharam 78 municípios cearenses entre as 7h da segunda-feira até 7h desta terça-feira (13). O maior volume foi registrado pela cidade de Morrinhos, no Litoral Norte do Estado, com 132 milímetros, segundo números divulgados hoje pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).





Além de Morrinhos, chuva acima dos 100 mm também foi vista na cidade de Martinópole, também localizada no Litoral Norte do Ceará. Outras precipitações intensas foram registradas em Massapê, também no Litoral Norte, com 89 mm, e Viçosa do Ceará, na região da Ibiapaba, com 85 mm.





Para esta terça de Carnaval, a previsão é de nebulosidade variável com chuvas em todas as regiões, devido a uma banda de nuvens que circunda a faixa equatorial do globo terrestre (Zona de Convergência Intertropical), principal sistema indutor de chuva no Ceará, além da presença de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN).





Neste mês, Ibiapaba vem sendo a região com a maior quantidade de chuvas, com destaque para Tianguá, Graça, Ubajara, São Benedito, Ibiapina e Ipueiras.









Iguatu





Em Iguatu, no Centro-Sul cearense, uma chuva torrencial seguida de ventos, raios e trovões e até granizo provocou alguns transtornos na cidade, danificando casas e derrubando árvores.





No Hospital Regional de Iguatu, as infiltrações fizeram com que pacientes fossem transferidos para outras enfermarias. De acordo com a Funceme, foi registrada no município precipitação de 62 mm.





Veja lista de cidades onde mais choveu





- Morrinhos (Posto: Morrinhos) : 132.0 mm

- Martinópole (Posto: Martinopole) : 117.0 mm

- Massapê (Posto: Gameleira) : 89.0 mm

- Viçosa Do Ceará (Posto: Manhoso) : 85.0 mm

- Marco (Posto: Marco) : 75.0 mm

- Bela Cruz (Posto: Bela Cruz) : 70.0 mm

- Acaraú (Posto: Lagoa Do Carneiro) : 68.2 mm

- Ererê (Posto: Erere) : 68.0 mm

- Ererê (Posto: Acude Santa Maria) : 68.0 mm

- Granja (Posto: Pessoa Anta) : 65.0 mm





Fonte: Diário do Nordeste