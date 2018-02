COMUNICADO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) está realizando, nesta sexta-feira (23/02), manutenção das comportas da Estação de Tratamento de Água (ETA) Dom Expedito. Com a execução dos trabalhos, haverá interrupção temporária no abastecimento dos bairros Dom Expedito, Sinhá Sabóia, Cohab I, Cohab II, Distrito Industrial, Moradas da Boa Vizinhança e Distrito de Caioca. A estimativa é de que os trabalhos sejam concluídos até as 12h desta sexta-feira (23/02). Depois deste horário, a distribuição de água voltará gradativamente.





O SAAE trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE por meio da Central de Atendimento pelo telefone 0800-283-0195.