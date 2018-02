Gari é morto a tiro por assaltantes em Maracanaú no primeiro homicídio registrado na Operação Carnaval 2018

Um trabalhador se tornou a vítima do primeiro crime de morte registrado na Operação Carnaval 2018, no Ceará, iniciada na manhã desta sexta-feira (9). O crime ocorreu na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e se caracterizou com um caso de latrocínio (roubo seguido de morte). Era por volta de 10h30, quando a Polícia foi acionada para o primeiro homicídio do Carnaval.





O assassinato aconteceu no bairro do Horto, na cidade de Maracanaú. Segundo as informações colhidas pela Polícia Militar no local, a vítima, identificada como Daniel Martins Gonçalves, era funcionária de uma empresa de limpeza urbana que presta serviço terceirizado para a Prefeitura Municipal de Maracanaú. Trabalhava como gari e havia ido receber o salário. Na volta para casa, foi atacada por dois bandidos.





Mesmo sem ter reagido, Daniel acabou sendo baleado e morreu no local. O corpo foi removido pelo rabecão da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local realizando as primeiras investigações em busca de pistas que levem à identificação dos assassinos.





Estatística





No Carnaval do ano passado, 68 pessoas morreram de forma violenta, sendo 43 vítimas de homicídios e latrocínios, além de 21 óbitos em acidentes de trânsito e quatro casos de afogamento fatal.





