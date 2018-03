Guarany de Sobral fará apresentação oficial do elenco em evento nesta segunda-feira (5)

O Guarany de Sobral fará a apresentação oficial de seu elenco nesta segunda-feira (5), em evento que acontecerá na Praça de Alimentação do North Shopping Sobral, às 20 horas.





"Convocamos todos os nossos torcedores a estarem presentes no primeiro passo do nosso bugre nesta temporada. O Guarany precisa de todos vocês", convida a diretoria do clube.





Durante o evento, os torcedores poderão conhecer de perto os jogadores, a comissão técnica e a nova diretoria do Cacique do Vale. No dia seguinte, o elenco começará os treinamentos para a disputa Série B do Campeonato Cearense 2018.





A equipe tem estreia marcada para o dia 1° de abril, fora de casa, onde enfrentará o Itapipoca.





Ascom Guarany de Sobral