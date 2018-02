Homem suspeito de integrar "Quadrilha dos Pipocas" é morto em confronto com a Polícia

Um homem identificado apenas como Alexandre "Lorão", apontado pela Polícia como integrante da "Quadrilha dos Pipocas", trocou tiros com policiais do Comando Tático Motorizado (Cotar) e foi morto na ação. O tiroteio ocorreu na tarde desta quinta-feira, 15, n a localidade de Barra do Sitiá, em Morada Nova, a 161 km de Fortaleza.





Com Alexandre, a Polícia apreendeu uma arma. Ele foi socorrido pelos próprios militares ao hospital do município de Morada Nova, mas não resistiu aos ferimentos. O criminoso é suspeito por ataques a banco e carro-forte, e pistolagem.





O POVO apurou que uma das últimas ações de repercussão, causadas por Alexandre "Lorão", foi quando ele divulgou imagens se divertindo no Carnaval de Aracati. Atrás da foto aparecem policiais do Regimento de Polícia Montada da Cavalaria fazendo o policiamento ostensivo, o que gerou repercussão e indignação dos agentes de segurança, que entenderam a ação como um deboche.





Fonte: O Povo