Insegurança no Ceará é manchante negativa no Bom Dia Brasil da Globo

"O clima de medo é cada vez maior entre os moradores. Ontem, bandidos filmaram o momento em que atacaram um carro a tiros e mataram o motorista", disse Chico Pinheiro.

O País todo ficou sabendo hoje (1º) de manhã no Bom Dia Brasil, da Globo. A matéria foi sobre o assassinato de Caio César Siqueira Sisnando, 29, executado a tiros na CE-040, no 4º Anel Viário, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Caio Lacraia comandava roubo de carros, era chefe do tráfico no Papicu e membro do Comando Vermelho (CV).





Ele foi morto por Bruno Maizena integrante dos Guardiões do Estado (GDE). O que parecia crime comum, nada mais era do que guerra de facções criminosas.





Caio conduzia uma L-200 e chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no Eusébio, mas acabou morrendo.





Em tempo





(Via Cearanew7)