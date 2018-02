INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DISTRITO DE PAU D'ARCO, EM SOBRAL

Internauta denuncia que os alunos da localidade de Pau D´arco, município de Sobral, estão sem transporte escolar.





Os estudantes estão sofrendo bastante com falta do transporte escolar, pois estão perdendo aulas. Os alunos solicitam que o prefeito Ivo Gomes solucione o problema do transporte escolar o mais rápido possível.





Confira a seguir a reclamação enviada para nossa equipe, através da nossa página no facebook.





Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter

Foto ilustrativa