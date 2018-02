LIXÃO CLANDESTINO PREOCUPA A POPULAÇÃO DO DISTRITO DE TAPERUABA

Situação favorece aparecimento de doenças infecciosas.

O acúmulo de lixo próximo ao centro do distrito de Taperuaba, no Município de Sobral, está causando transtornos aos moradores e transeuntes. O ‘lixão’ a céu aberto está próximo as residências, colocando em risco o meio ambiente e a saúde dos moradores. São quase 200m de área coberta por lixo. Segundo Cilá Ávila, os próprios garis responsáveis pela limpeza pública das ruas do distrito depositam lixo no local.





Os moradores solicitam uma solução para o grave problema.





(Taperuaba Notícias)