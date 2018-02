Mãe de suspeito de pilotar helicóptero afirma que filho foi ludibriado: "ele é vítima"

Felipe Ramos Morais é apontado como piloto do helicóptero que teria feito o transporte de Gegê do Mangue e Paca até a reserva indígena de Aquiraz.





A mãe de Felipe Ramos Morais, suspeito de pilotar o helicóptero que teria feito o transporte de Gegê do Mangue e Paca, conversou com exclusividade com a TV Jangadeiro/SBT. Ela afirmou que, para a família, o filho foi ludibriado.





“Para a gente, ele também é vítima, foi enganado. Ele trabalha com isso há muito tempo (…) Ele sempre faz serviço assim, não sabe quem é, não pede nada. Então eu espero que ele possa estar bem, aonde não me interessa, eu nem quis saber nem quero saber. Eu só quero que ele esteja bem”, disse em entrevista por telefone. A TV Jangadeiro optou por preservar a identidade da mãe de Felipe.





Um levantamento da TV Jangadeiro junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelou que quatro aeronaves estão registradas em nome de Felipe Ramos Morais.





Todas as aeronaves têm capacidade para até três passageiros, o que a princípio seria incompatível com o modelo usado durante o transporte de Rogério Jeremias de Simone, o Gegê do Mangue, e Fabiano Alves de Souza, o Paca. O helicóptero que teria sido utilizado nessa viagem seria para sete pessoas.





De acordo com a Anac, uma das aeronaves, de prefixo PR-HDA, tem certificado de validade vencido desde 2015. E outro equipamento, prefixo PR-MOB, tem certificado válido até 2023, mas é apontado como aeronave interditada.





A aeronave, de prefixo PR-HDA, já havia sido flagrada em julho de 2012 no Ceará numa operação anti-tráfico da Polícia Federal. O helicóptero teria transportado 174 kg de cocaína para uma fazenda no município de Acopiara.





A droga teria sido adquirida na Bolívia e entrou no Brasil pelo Mato Grosso do Sul. Felipe Ramos Morais foi preso em Picos, no Piauí, quando a aeronave seria reabastecida. Os agentes da PF encontraram quase R$ 30 mil em espécie, além de R$ 12 mil em cheques no helicóptero.





A TV Jangadeiro teve acesso também a um documento da Justiça Federal de São Paulo. No documento, consta a informação de que uma das aeronaves de Felipe havia sido interditada por conta de uma denúncia de manobras perigosas. (Tribuna do Ceará)