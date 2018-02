Mais 800 aprovados em concurso da PM serão convocados

Até o momento, 4.200 aprovados já foram convocados.

Durante a transmissão via Facebook desta terça-feira (6), o governador Camilo Santana anunciou que vai convocar o restante dos aprovados no último concurso da Polícia Militar, completando 5 mil convocados (número previsto no edital) para reforçar a segurança pública do Ceará. Até o momento, 4.200 foram convocados, sendo que 2.800 já realizam o patrulhamento nas ruas. Os 1.400 da terceira turma estão em formação na Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).





“Parabéns aos concursados que terão a chance de ingressar no curso de formação. Além desses, só poderei chamar com autorização legal. Mas eu pretendo ainda este ano convocar mais profissionais, pois quero fortalecer, reforçar a segurança. Fiz o maior concurso da Polícia Militar e da Polícia Civil”, disse Camilo Santana.





O governador também disse não ter medido esforços para combater a violência no Estado. “Sei que é uma área delicada, exige dedicação. Tenho me dedicado desde que assumi o governo, dado prioridade para garantir um Ceará melhor para nós. Saibam que eu continuarei lutando, seja quem for o presidente, quem for situação ou oposição. Estamos vivendo uma crise econômica, mas somos o estado que mais investiu em segurança pública”.