NÓIA DO CARNAVAL: UNIVERSITÁRIO É FLAGRADO CORRENDO PELADO PELAS RUAS DO CENTRO DE QUIXADÁ

Uma cena curiosa foi registrada no fim da manhã desta última segunda-feira (12) no Centro de Quixadá. Um jovem de 23 anos, universitário correu pela Praça José de Barros, e em seguida pela Rua Basílio Pinto completamente nu. Como a maior parte do comércio não abriu as portas pouca gente viu, mas logo um vídeo do gesto inusitado passou a circular pelas redes sociais.





Conforme informações da Polícia Civil, no decorrer da maratona de nudismo o homem, natural de Pacajus, foi detido e conduzido para a delegacia regional, nesta cidade, por uma equipe da Polícia Militar, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), por atentado ao pudor. Em seguida ele foi liberado.





O rapaz aparentava estar sob efeito de alguma substância alucinógena, revelou um inspetor da Polícia Civil. Ele inclusive se recusava a ser liberado. Insistia para permanecer em uma das celas da delegacia. Somente após muita insistência da mãe, saiu do xadrez, vestido, acrescentou o policial. Hora depois o universitário passou a comentar o fato nas redes socais.





Com informações do portal Diário Sertão Central