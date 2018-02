Palestra marcou o encerramento da 3ª Semana Zero de Arquitetura e Urbanismo UNINTA

O Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. João Carlos Correia, realizou na noite da última quinta-feira (22) o encerramento da 3ª Semana Zero, que aconteceu entre os dias 19 a 22 de fevereiro. O evento teve como palestrante o arquiteto autodidata, Gerson Castelo Branco e contou com um público de cerca de 100 estudantes da área.





Na ocasião, o arquiteto Gerson Castelo Branco apresentou seu livro “Paraqueira In Natura”, onde estão documentadas todas as suas obras, inclusive o da casa “Paraqueira Mandala” que foi cenário de novelas da TV Globo. Gerson é mundialmente conhecido como um dos 40 arquitetos mais influentes do Brasil, apontado por Oscar Niemeyer.





Segundo um dos estudantes que participou da organização da Semana Zero, Thiago Mesquita Santos, as atividades foram marcada por oficinas e colaboração da turma. “A Semana Zero é um evento que se realiza no início do primeiro semestre do ano e é organizado por nós, estudantes. Nós estamos na 3ª edição, que está sendo marcada pela colaboração de todas as turmas do curso, todos se empenharam para fazer acontecer um evento bem organizado, com oficinas que tenham assuntos pertinentes para nós e com um palestrante ilustre na nossa profissão.”





O arquiteto comentou sobre o seu estilo de arquitetura artesanal. “A minha relação mais íntima com a natureza fez com que eu observasse os materiais que ela nos dá e assim eu usufruo daqueles que estão mais à mão, isso é a minha contribuição para arquitetura brasileira. E acredito que eu seja o único no Brasil ainda com esse olhar, pois alguns dos nomes importantes já se foram, como Zanini Caldas e Cláudio Bernardes”, colocou.