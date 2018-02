PRF registra 25 acidentes com dois mortos desde o início da Operação Carnaval

24 pessoas ficaram feridas segundo levantamento parcial.

A PRF só irá revelar os números finais da Operação Carnaval no Ceará após o fim das operações na próxima quarta, 15





Desde que a Operação Carnaval 2018 teve início, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 25 acidentes com 24 pessoas feridas e duas mortes nas estradas federais que cortam o Estado do Ceará. O levantamento ainda é parcial, pois a ação irá até o próxima Quarta-Feira de Cinzas, 14.





As duas pessoas que vieram a falecer foram vítimas de acidentes no último sábado, 10. A primeira foi um motociclista de 40 anos. Ele morreu em uma colisão com um carro na BR-020, na altura da cidade de Tauá, por volta das 5 horas.





A segunda morte foi registrada na BR-116, na altura de Alto Santo, às 9h40, quando uma colisão entre um caminhão e um carro de passeio também deixou outras duas pessoas gravemente feridas.