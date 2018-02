Programa de Mestrado em Biotecnologia forma novo estudante

Na última terça-feira (06) o estudante do Programa de Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA), Kedmo Tadeu Nunes Lira teve sua dissertação aprovada pela banca examinadora formada pela orientadora, Profa. Dra. Magaly Sales Monteiro, Prof. Dr. Jomar Patrício Monteiro, convidado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e Prof. Dr. Vicente de Paulo Teixeira Pinto, convidado da Universidade Federal do Ceará (UFC).





A pesquisa teve como tema "EXPRESSÃO DE MicroRNAs PLASMÁTICOS COMO BIOMARCADORES DE OSTEOARTRITE." O fisioterapeuta Kedmo Tadeu falou sobre a relevância do trabalho. "Essa caminhada de mais de dois anos de pesquisa serviu tanto para ampliar os meus horizontes com relação a importância da biologia molecular na minha profissão, como também me despertou o interesse de continuar na pesquisa para identificar marcadores de diagnóstico precoce para a osteoartrite, uma doença que é tão comum na nossa população", comentou.









Programa de Mestrado em Biotecnologia





O Programa de Mestrado em Biotecnologia do UNINTA tem como objetivo desenvolver o ensino, pesquisa e inovação, colaborando principalmente para formação de recursos humanos qualificados na área para exercício de atividades de ensino, investigação científica e desenvolvimento tecnológico e inovação.





O Mestre em Biotecnologia deverá ser capaz de propor e desenvolver pesquisas relacionadas a processos e produtos inovadores no campo da biotecnologia, com ênfase em Ciências da Saúde e Agrárias. O UNINTA busca formar pesquisadores e profissionais com uma sólida formação interdisciplinar, qualificados para o desenvolvimento de atividades de Docência no magistério superior, Pesquisa e/ou Desenvolvimento Tecnológico nas áreas de Biologia e Biotecnologia.





O UNINTA oferece aos estudantes formados pela instituição a partir de 2015.2, isenção do pagamento das mensalidades, além de concorrerem a bolsas concedidas pela CAPES e Funcap. Para conseguir a isenção integral da mensalidade os interessados devem participar da seleção do mestrado e atingir a média exigida para aprovação.