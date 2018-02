Rússia confirma morte de 71 pessoas a bordo de avião que caiu perto de Moscou

Aeronave caiu após decolar do aeroporto de Moscou; capital russa declarou estado de emergência e Putin cancelou viagem para acompanhar situação.





Um avião com 71 pessoas a bordo caiu neste domingo (11) nas proximidades de Moscou, a capital da Rússia. Todas as pessoas a bordo morreram no acidente, segundo confirmou em nota a Procuradoria Inter-Regional de Transportes de Moscou.





O avião de prefixo An-148 havia decolado de Moscou para a cidade de Orsk, perto da fronteira com o Cazaquistão, com 65 passageiros e seis tripulantes a bordo. Minutos após decolar do aeroporto de Domodedovo, no entanto, a aeronave sumiu dos radares.





De acordo com a agência russa Sputnik , o avião foi encontrado em um campo na região de Ramenskoe, perto de Moscou. A Interfax relatou que os veículos dos serviços de emergência não estão conseguindo chegar ao local onde a aeronave caiu devido à neve naquela região, situação que está obrigando as equipes de socorristas a seguirem a pé pela neve.





O ministro dos Transportes russo disse que as investigações sobre o acidente serão amplas e vão considerar a possibilidade de influência do mau tempo e até mesmo de falha humana. O chefe da pasta dos Transportes também informou que já conversou com o ministro para Situações de Emergência e com os líderes da região de Moscou e da Agência Federal dos Transportes Aéreos e partiu para o local do acidente.





O presidente da Rússia, Vladimir Putin, cancelou viagem que faria à cidade de Sóchi para acompanhar a situação. Ele prestou condolências às vítimas do acidente e determinou a criação de uma força-tarefa para as operações de busca, conforme informou seu secretário de imprensa, Dmitry Peskov.





O portal russo Life publicou vídeo enviado por uma das primeiras pessoas a chegarem ao local onde o avião caiu neste domingo. A curta gravação de apenas 55 segundos mostra que as condições climáticas são extremas na região e focaliza um destroço da aeronave em meio à neve que cobre o campo.





Fonte: Último Segundo