SOBRAL: MOTOTAXISTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Confira a denúncia do mototaxista na íntegra:

"Denuncia de um mototaxi

Hoje, sabado por volta das 13:hs, passei no Supermercado Lagoa para fazer compras e como de costume, deixei o capacete de passageiro na moto. Ao retornar, encontrei-o trocado pelo o de outro mototaxi, na qual o meu era novo e o dele totalmente velho e quebrado. E venho através desse blog, comunicar ao mototaxi que fez a brincadeira de mau gosto, que me procure e desfaça a troca, do contrario irei procurar o responsavél do supermercado e pedir as imagens da camera do estacionamento para reconhecimento da pessoa e registrar um boletinho de ocorrencia. Telefone para contato: WhatsApp 9 9962-1933."