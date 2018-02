Técnico do PSG: "O Real não sabe o que vai enfrentar aqui"

Técnico do PSG lembra quando brasileiro marcou em virada épica dos franceses na Copa da Uefa.

O Paris Saint-Germain terá semanas decisivas pela frente. A começar pelo clássico contra o rival Olympique neste domingo pelo Campeonato Francês até o duelo de volta contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, daqui a duas semanas, no dia 6 de março. Em comum, além do caráter decisivo, o fato que os dois jogões serão no Parque dos Príncipes – e é nisso que o PSG aposta. Com esse pensamento, o técnico do time francês, Unai Emery, escreveu uma mensagem em seu site oficial para contagiar a torcida.





- Na maioria dos jogos desta temporada, mostramos que podemos corresponder, mas é especialmente no Parque dos Príncipes onde temos força, como vimos nos 17 jogos que ganhamos ao lado de vocês na temporada. Olympique de Marselha e Real Madrid sabem que vão a Paris, mas não sabem o que realmente enfrentarão aqui. A nossa equipe está determinada e convicta e será ainda mais nestes jogos. Vamos dar o máximo sem pensar no passado e futuro, focados apenas na partida. Sentimos uma força tremenda em casa.





Com a vitória por 3 a 1 na ida, no Bernabéu, Cristiano Ronaldo e companhia avançam às quartas de final até perdendo por um gol de diferença (seja qual for o placar). Um 2 a 0 ou outro marcador com diferença maior de três gols (3 a 0, 4 a 1, 5 a 2...) garante o time de Neymar. Novo 3 a 1 leva o duelo para a prorrogação, enquanto outro resultado maior do que esse, mas com dois gols de diferença (4 a 2 ou 5 a 3, por exemplo), avança o Real Madrid. Ou seja, matematicamente, os espanhóis, agora, estão mais próximos do sonho de conquistar a 13ª taça, do que os franceses a primeira.





Emery ainda foi à temporada 1992/93 para mostrar sua fé nos franceses. Naquela ocasião, os dois times duelaram pelas quartas de final da antiga Copa da Uefa (atual Liga Europa), e o Real saiu na frente também com uma vitória por 3 a 1. Só que o PSG levou a melhor na volta e, com o triunfo por 4 a 1avançou à semifinal da competição – que acabaria nas mãos da Juventus. Heróis daquela virada, Weah, Ginola, Valdo e Kombouaré foram lembrados por Emery.





- Weah, Ginola, Valdo e Kombouaré marcaram naquele 18 de março de 1993 e, desde o seu nascimento, o PSG venceu por mais de 20 vezes o Marselha em casa. Vamos defender a nossa casa com vocês, torcedores, com entusiasmo. 25 de fevereiro, 28 de fevereiro e 6 de março: três datas para continuar a escrever a história do PSG – disse, citando os duelos contra Olympique pelo Francês e pela Copa, respectivamente, e contra o Real pela Liga dos Campeões.





Fonte: Globo Esporte