Violência armada deixa 41 pessoas mortas em assassinatos no fim de semana

Quarenta e uma pessoas foram mortas no Ceará durante o fim de semana. A violência deixou sua marca na Capital com 15 assassinatos no período entre a última sexta-feira (2) e o começo da madrugada de hoje (5).





Em Fortaleza, os 15 assassinatos aconteceram nos seguintes bairros: Parque Santa Rosa, Quintino Cunha (2 crimes), Genibaú, Carlito Pamplona, Vicente Pinzón, Jangurussu, Mondubim, Conjunto Palmeiras, Messejana, Aeroporto, Barra do Ceará, Bom Jardim, Jardim Iracema e Floresta.





Já na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), ocorrerão 12 homicídios nos seguintes Municípios: Caucaia (4 casos), Aquiraz (2), Maracanaú (2), Pacajus, Horizonte, Chorozinho e Eusébio.





No Interior do estado ocorreram 14 assassinatos, sendo oito na região Sul e seis na Norte.





No Interior Sul, os oito homicídios ocorreram nos seguintes Municípios: Russas (2 casos), Crato, Quixeramobim, Campos Sales (2 casos), Juazeiro do Norte e Beberibe.





Na Região Norte, foram registrados seis crimes de morte em: Itarema (2 casos), Catunda (duplo homicídio), Marco e São Benedito.





Intervenção policial





Quatro pessoas foram mortas no fim de semana, em decorrência de intervenção policial no fim de semana, sendo duas na Capital e outras duas na Região Metropolitana de Fortaleza. Os casos ocorreram nos bairros Aeroporto e Carlito Pamplona (na Capital), e nos Municípios de Caucaia e Maracanaú.





Já no Sistema Penitenciário do Estado, foi registrado também no fim de semana, o assassinato de um detento no interior da Cadeia Pública da cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime aconteceu por volta de 22h30 da última sexta-feira (2).





