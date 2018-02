VIOLÊNCIA CÃO: Adolescente é morta menos de 24 horas após o irmão ter sido também sequestrado e executado por sair de uma facção

A trágica maratona de assassinatos nas ruas de Fortaleza fez mais uma adolescente vítima. Uma garota de aproximadamente 14 anos foi morta, a tiros, na tarde de quinta-feira (8) no bairro Granja Lisboa, no Grande Bom Jardim, na zona Sul da Capital. A menina foi morta praticamente no mesmo local onde, na noite anterior, o corpo do irmão foi deixado com marca de tortura e tiros.





A adolescente, segundo informações da Polícia, era irmã de um rapaz de 17 anos que na noite de quarta-feira (7) foi seqüestrado e assassinado por ter abandonado as fileiras de uma facção criminosa que atua naquela comunidade. O rapaz, identificado como Samuel Nascimento da Silva, foi retirado de dentro de casa, jogado no porta-malas de um carro e, mais tarde, o corpo foi jogado na esquina das ruas Barra Vermelha e Mirtes Cordeiro. Estava com pés e mãos amarrados, amordaçado e com um tiro na cabeça.





A irmã teve o mesmo destino. Menos de 24 depois do seqüestro e morte de Samuel, a adolescente foi assassinada no cruzamento das ruas Guararema e Londrina, no mesmo bairro. A Polícia Militar esteve no local do crime, fez o isolamento da área até a chegada das equipes da Perícia Forense (Pefoce) e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Mais crimes





Ao menos, 15 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas na Grande Fortaleza e no interior do estado. Veja, a seguir, a sequência dos homicídios na quinta-feira (8) no Ceará:





CAPITAL





1 – Cajazeiras (bala) – às 1h43





2 – Paragaba (bala) – às 3h32





3 – Granja Lisboa (bala) – às 14:50





4 – Rodolfo Teófilo (bala) – às 17:15





5 – Bela Vista (bala) – às 17:16





6 – Floresta (facadas) – às 19hh54





7 – Barra do Ceará (bala) – às 23h09





REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA





1 – Caucaia (bala) – às 3h04





2 – Maranguape (DUPLO HOMICÍDIO) – (bala) às 14:32





3 – São Gonçalo do Amarante (bala) – às 21:02





4 – São Gonçalo do Amarante (bala) – às 21:02





5 – Maracanaú (bala) – às 21:19





INTERIOR NORTE





1 – Catunda (bala) – às 8:40





INTERIOR SUL





1 – Juazeiro do Norte (bala) – às 20:20





TOTAL DE HOMICÍDIOS: 15





(Fernando Ribeiro)