VIOLÊNCIA CÃO: Câmera flagra momento em que jovem é morto a tiros na zona Central de Fortaleza

O crime ocorreu no fim da tarde desta quarta-feira na Rua Solón Pinheiro. O assassino mata a vítima na presença de várias testemunhas e foge à pé. Logo depois, outra pessoas também foi morta a tiros na mesma rua.





Um jovem foi morto, na tarde de ontem (7), na zona central de Fortaleza. A Polícia não tem ainda informações sobre a motivação do crime. O assassinato acabou sendo filmado pela câmera de uma residência próxima e mostra o momento em que a vítima cai baleada enquanto o criminoso se aproxima e dispara o “tiro de misericórdia” na cabeça do rapaz e foge à pé. Logo depois, uma segunda pessoa foi também executada na mesma rua.





Os dois assassinatos ocorreram na Rua Solón Pinheiro, no bairro José Bonifácio. Bem perto dali está localizada a Avenida Domingos Olímpio, uma das mais movimentadas da Capital e onde está instalado o Quartel do 5º Batalhão da Polícia Militar e o Comando do Policiamento da Capital (CPC). Mesmo com a proximidade dos órgãos da Segurança Pública, o assassino não se intimidou e matou a vítima na presença de várias testemunhas.





Mais crimes





Nesta quarta-feira, a Polícia registrou 13 crimes de morte no Ceará. Na Capital, além dos dois assassinatos no bairro José Bonifácio, também ocorreram homicídios nos bairros Centro, Mondubim, Granja Lisboa, Granja Portugal e Carlito Pamplona.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram três casos, nos seguintes Municípios: São Gonçalo do Amarante, Chorozinho e Aquiraz. No Interior Norte, apenas um caso, em São Luís do Curu. No Sul, um assassinato na cidade de Juazeiro do Norte.





