Avião com 67 passageiros e 4 tripulantes cai em aeroporto do Nepal

Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu nesta segunda-feira (12), com 71 pessoas a bordo, perto do aeroporto de Katmandu, deixando ao menos 49 mortos - anunciaram as autoridades.





"Quarenta pessoas morreram no local do acidente, e nove morreram em dois hospitais em Katmandu", disse à AFP o porta-voz policial Manoj Neupane.





O avião, que transportava 67 passageiros e quatro membros da tripulação, caiu em um campo de futebol perto do único aeroporto internacional do país.





Entre os passageiros estavam 33 nepaleses, 32 bengaleses, um chinês e um maldivo, indicou à AFP um porta-voz da companhia aérea, Kamrul Islam.





As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas, de acordo com uma declaração das autoridades aeroportuárias, o avião estava "fora de controle" pouco antes do pouso.





Segundo testemunhas, a aeronave caiu ao realizar uma segunda tentativa de pouso.





As imagens divulgadas mostravam pedaços do avião incendiado que os socorristas tiveram de cortar, procurando vítimas.





O porta-voz do Exército, Gokul Bhandaree, afirmou que, de agora em diante, "as chances de encontrar alguém vivo são escassas, porque o avião pegou fogo severamente".





Entre os passageiros estavam 33 nepaleses, 32 bengaleses, um chinês e um maldivo, indicou à AFP um porta-voz da companhia aérea, Kamrul Islam.





As causas do acidente ainda não foram determinadas, mas, de acordo com uma declaração das autoridades aeroportuárias, o avião estava "fora de controle" pouco antes do pouso.





Segundo testemunhas, a aeronave caiu ao realizar uma segunda tentativa de pouso.





As imagens divulgadas mostravam pedaços do avião incendiado que os socorristas tiveram de cortar, procurando vítimas.





O porta-voz do Exército, Gokul Bhandaree, afirmou que, de agora em diante, "as chances de encontrar alguém vivo são escassas, porque o avião pegou fogo severamente". (Msn Notícias)