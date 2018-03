No início da noite de ontem (6), por volta das 19h, um indivíduo portando uma arma de fogo invadiu um estabelecimento comercial localizado nas proximidades do colégio Cirão, anunciou o roubo e fez um arrastão no clientes do Cyber Café. O assaltante roubou várias pessoas que estava no estabelecimento e fugiu em seguida, tomando rumo incerto.





A Polícia foi acionada, mas o ladrão não foi localizado.





Fonte: Sobral 24 horas