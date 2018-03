BLOG 24 HORAS TRANSMITIRÁ AO VIVO O PROGRAMA SHOW DO IVAN FROTA, A VOZ DO BECCO

O programa Show do Ivan Frota a Voz do Becco está ao ar há vários anos e já virou uma referência nacional e que divulga o dia a dia de nossa cidade como: política, cultura, esporte e entretenimento.





Este ano teremos a Copa do Mundo e as Eleições e o Blog 24 Horas, sabendo da importância do Programa não poderia ficar de fora, transmitirá ao vivo via internet para o Brasil e o mundo direto do Becco do Cotovelo – Corredor Nacional da Democracia.





O Programa é apresentado ao vivo pelo comunicador Ivan Frota. Das 09 às 11h e tem o apoio da Associação dos Amigos do Becco.









INFORMES PARA ESTE SÁBADO





A programação do dia 17/03: às 9h - apresentação do Forró Pé de Serra – Léo do Mucambo (Filho do Cafuné)





Às 10h – Apresentação do Novo Elenco do Guarany de Sobral. A diretoria fará uma explanação da nova formação do clube.