CARLOS RONER PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PROGRAMA PLANTÃO SAÚDE CIRURGIA

Nesta segunda-feira (05), o Prefeito Carlos Roner e o Secretário de Saúde Noélio Albuquerque, participaram do lançamento do Programa Plantão Saúde Cirurgia, uma iniciativa do Governo do Estado para superar os desafios da saúde e melhorar a vida daqueles que mais precisam.





O programa visa reduzir as filas de espera para cirurgias eletivas e proporcionar mais agilidade no atendimento.





"Estamos juntos nesta luta por um serviço de saúde mais rápido e melhor para todos", afirmou Carlos Roner.