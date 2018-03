COMUNICADO DO SAAE

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (SAAE) informa, por meio da Gerência de Água, que está realizando, nesta segunda-feira (26/03), manutenção mecânica no sistema de bombeamento que atende aos bairros Cidade Dr. José Euclides (Terrenos Novos), Residencial Nova Caiçara, Renato Parente, Alto da Brasília, Expectativa, Residencial Meruoca, Paraísos das Flores, Recanto, Junco e Campo dos Velhos.





Com a execução dos trabalhos, estes bairros estão com interrupção temporária no abastecimento. A estimativa é de que os reparos sejam concluídos até às 18h desta segunda-feira(26/03). Depois deste horário, a distribuição de água voltará gradativamente em todas as áreas atingidas.





O SAAE trabalha para garantir água para todos os moradores de Sobral com regularidade, qualidade e segurança.





Para reclamações, solicitações, sugestões ou esclarecimentos, a população pode entrar em contato com o SAAE através da Central de Atendimento pelo telefone 0800-283-0195.