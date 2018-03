Corpo de PM morta em Natal é sepultado com homenagens de colegas de farda em SC

Policiais militares prestaram os últimos tributos em memória de Caroline Pletsch com flores, orações e salva de tiros

Centenas de pessoas acompanharam o funeral da soldado da PM de Santa Catarina Caroline Pletsch na manhã desta sexta-feira em Chapecó (SC). A policial foi assassinada na segunda-feira (26) em uma pizzaria em Natal (RN), onde passava férias com o marido, também militar. Após o velório no Centro de Eventos Plinio de Nes, o corpo foi levado em um caminhão dos Bombeiros até o cemitério Jardim do Éden, no bairro Quedas do Palmital. Durante os cinco quilômetros do trajeto, o cortejo foi escoltado por viaturas e batedores em homenagem à colega.





Na chegada ao cemitério, formou-se um corredor composto apenas pelas soldados, que jogaram pétalas sobre o caixão. Houve ainda uma salva de tiros em memória de Caroline. Ao final da cerimônia, já perto do meio-dia, as PMs reuniram-se em círculo para um último tributo: uma delas exaltou a determinação da militar e, em seguida, todas gritaram "hurra!"





Caroline estava jantando com o marido, o sargento Marcos Paulo da Cruz, em uma pizzaria no conjunto Parque das Dunas de Natal. Por volta das 21h dois criminosos invadiram o local e declararam o assalto. Após levarem o dinheiro do caixa, os criminosos roubaram os pertences dos clientes do local e, ao identificarem o casal de policiais, dispararam.





A soldado Carolina foi atingida no peito morreu a caminho do hospital, enquanto o sargento Marcos foi atingido no ombro e encaminhado para atendimento médico. Ele está em estado estável e não corre risco de morrer. A polícia já está investigando o caso e irá tratar a morte da soldado como execução. (Gauchach)