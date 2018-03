DENÚNCIA: ESGOTO A CÉU ABERTO NA RUA EVANGELINA SABÓIA, BAIRRO TERRENOS NOVOS

Internauta denuncia esgoto a céu aberto na Rua Evangelina Sabóia, bairro Terrenos Novos.

Confira:

"Gostaria de fazer uma denuncia









Ha vários dias um esgoto a ceu aberto aqui na minha rua o saae ja foi solicitado varias vezes fico preocupado por que tenho crianças o mau cheiro e insuportável sem falar no risco de doenças desde de ja conto com vcs para me ajudar nesta causa obrigado bom dia.









Minha rua é Evangelina Saboia, bairro Terrenos Novos."