ESCÂNDALO COM O PREFEITO DE URUBURETAMA

O esposo da cliente do médico e prefeito de Uruburetama, José Hilson de Paiva (PCdoB), morreu, após ver o vídeo com cenas da traição da esposa. O médico ginecologista é acusado de abusar sexualmente de outras pacientes. Uma das cenas foi divulgada na internet, gerando repercussão no Estado.





O marido, identificado como Antônio Ferreira Diogo, que teria um problema de coração, viu as cenas e passou mal. Ele ainda foi socorrido para um hospital local, mas não resistiu. O corpo foi sepultado nesta quinta-feira (15).





O escândalo sexual se estende a outras mulheres, que denunciam assédios semelhantes. Por conta disto, a Câmara Municipal de Uruburetama deverá aceitar o afastamento do político.





Em entrevista ao Jornal da Cidade, a esposa do médico, Graça Paiva, culpou o vereador Alexandre Nery, filho do vice-prefeito Arthur Nery, pela divulgação das imagens. "Para que ele assinasse a renúncia de prefeito", explicou. Sobre a traição, a esposa minimizou a situação. "Esse caso que está acontecendo, só compete a mim e a ele. Homem é homem, mas jamais ele fez algo que abonasse a conduta dele de médico", disse.

