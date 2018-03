Estudante de escola pública de Sobral passa em 1º lugar no curso de medicina da UFC

O jovem de 18 anos, José Valmir dos Santos Filho, morador do Bairro Renato Parente, filho de comerciante e dona de casa em uma família de 04 filhos, sempre estudou em Escola Pública. A princípio na rede municipal e em seguida na rede estadual. Ingressou na EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira para cursar o ensino médio integrado ao curso Técnico de Enfermagem em 2015, concluindo com louvor e excelente desempenho em 2017 com 02 aprovações para 02 Universidades Públicas. Curso de Enfermagem na Universidade Vale do Acaraú (UVA) e Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC) – Campus Sobral, quando obteve 1º lugar na cota L1.





Valmir sempre foi um jovem estudioso, focado e contribuía muito com os colegas, participando de grupos de estudo, monitoria em laboratório e olimpíadas. Além das 09 aulas diárias na escola, fazia seu horário de estudo à noite em casa. Não fez nenhum cursinho extra. Acreditava no seu sonho e tinha certeza que iria alcançá-lo. Em seu depoimento, Valmir fala: “O curso de Medicina foi algo que foi me interessando ao longo do Ensino Médio na EEEP Dom Walfrido e o contato com a área de enfermagem durante o curso técnico contribuiu bastante, principalmente durante o estágio quando vi despertar em mim a vontade em contribuir de alguma forma na área da saúde para o bem de nossa sociedade. Dessa maneira busquei o Curso de Medicina como meta.”









A EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira

A escola está comemorando o ingresso de 50 alunos das turmas de 2017 nas Universidades nos mais variados cursos. Dentre eles, 6 aprovações em 1º lugar , sendo uma no concorrido curso de Medicina da UFC- Campus Sobral. (Via Notícias de Sobral)