ESTUDANTES SOBRALENSE SE DESTACAM NO "STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE", REALIZADO EM BRASÍLIA

8º Fórum Mundial da Água, Brasília/DF - Prêmio Jovens da Água de Estocolmo – 2018.

Os alunos Guilherme Fernandes de Sena e Antenor Simão Chaves Filho sob a orientação do Prof. MSc. Marçal Evangelista representaram a E.E.M AGOSTINHO NERES PORTELA, na Semana do 8º Fórum Mundial da Água (21 de março de 2018), em Brasília/DF. O evento contou com a presença de pesquisadores de 172 países para discutir a causa global dos recursos hídricos, através de debates e propostas para multiplicar formas de preservar a água no planeta. A E.E.M Agostinho Neres, finalista nacional ao Stockholm Junior Water Prize, competição promovida pelo Stockolm International Water Institute (SIWI) apresentou o projeto CINTURÃO VERDE: UMA ESCOLA SUSTENTÁVEL, uma ação de mobilização sustentável desenvolvida na escola a partir de 2016 para reuso de água de bebedouro em pomar e horta escolar. As ações do projeto vão desde ao plantio/manejo de verduras e plantas medicinais e plantas frutíferas à conscientização para preservação da água. Além do trabalho dentro da própria escola o projeto recebe visitas de outras escolas e promove oficinas para implantação de ideias sustentáveis.