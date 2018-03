Eunício lança investimentos de R$ 25 milhões em Guaraciaba do Norte

Investimentos viabilizados pelo presidente do Senado totalizam R$ 25 milhões.



O presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira (MDB-CE), participou, nesta sexta-feira (2) do lançamento de uma série de obras públicas no município de Guaraciaba do Norte. A solenidade foi realizada na Creche Pedro Henrique Magalhães Castro, que foi inaugurada na ocasião. Segundo destacou o prefeito Adail Machado, os investimentos foram viabilizados com o apoio de Eunício e totalizam R$ 25 milhões.





Entre as ordens de serviço e convênios assinados, destacam-se R$ 6,9 milhões para obras de abastecimento de água, R$ 6,5 milhões para pavimentação, R$ 6 milhões para a estrada São Félix / Cruz das Almas, R$ 1,9 milhão para a reforma do hospital municipal, a construção de 342 habitações rurais, R$ 500 mil para revitalização de praça, R$ 800 mil para organização dos feirantes e uma ambulância.





“Temos que fazer aquilo que a população espera de seus representantes. Sou um devedor de todo o Ceará e, por isso, trabalho sem nenhum tipo de discriminação para levar obras importantes para todos os municípios. O menino, que estudou em escola de taipa e chegou à presidência de um Poder da República, não pode pensar em questões pequenas”, destacou Eunício.





Ao enumerar uma série de investimentos que ajudou a trazer para o Ceará, a exemplo do R$ 1,7 bilhão lançado no Palácio da Abolição, na última sexta-feira, Eunício ressaltou as prioridades do Legislativo. “A pauta do Senado é a da microeconomia, que vai gerar emprego e renda, e a da segurança pública, para combater a violência que aflige a população. Vamos fazer o maior programa de segurança pública da história desse país. Ao lado do governador Camilo Santana, vamos lutar para instalar um Centro de Inteligência Regional no Ceará”, destacou. (Cearanews7)