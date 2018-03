Homem evita prisão ao atear fogo em viatura da PM no Piauí

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pretendia incendiar a casa da ex-mulher. Responsável pelo incêndio ainda não foi preso.

Um homem ateou fogo em uma viatura da Polícia Militar (PM) no município de Dom Expedito Lopes, Sul do Piauí, na madrugada desse domingo (4). De acordo com a PM, ele ateou fogo no veículo para evitar ser preso por descumprir uma medida protetiva contra ele. Após iniciar o incêndio, o suspeito evadiu-se do local e ainda não foi localizado.





Segundo o tenente Antônio Elias, da PM, a polícia foi acionada pela ex-mulher do suspeito. “Ela estava indo para casa, desconfiou que ele estivesse por perto e ligou para a polícia. Quando a viatura chegou, o policial foi verificar o local e foi surpreendido pela fumaça, quando se aproximou viu o veículo em chamas e o homem fugindo”, informou.





A polícia acredita que o suspeito pretendia incendiar a casa da ex-mulher. “Eles estão separados há pouco tempo. O relacionamento durou 16 anos. Ela solicitou a medida protetiva e ele descumpriu. Como ele já estava com material para atear fogo, acreditamos que ele pretendia queimar a casa dela”, afirmou o tenente Antônio Elias.





Após incendiar a viatura, o homem correu para um matagal e não foi localizado. Equipes da PM realizam diligências na região para tentar localizar o suspeito e realizar a prisão dentro do flagrante.





Fonte: G1