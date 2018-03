IRAUÇUBA-CE: Idoso cearense de 115 anos garante nunca ter namorado

O programa Vem Que Tem, da TV Jangadeiro foi até o Irauçuba, a 170 quilômetros de Fortaleza, para saber mais detalhes dessa história.





Do interior do Ceará surge mais uma história que chama atenção. Um sertanejo, de 115 anos, que afirma nunca ter namorado. Francisco Otaciano vive no município de Irauçuba, localizado a 170 km de Fortaleza.





O programa Vem Que Tem, da TV Jangadeiro, foi até o local para saber mais detalhes da história. O idoso conta diversas experiências pelas quais já passou, inclusive a grave seca que devastou o interior do Ceará em 1915.





Mesmo com muitas histórias, Seu Francisco garante que nunca namorou. Não teve nenhum tipo de relacionamento nos seus mais de 100 anos de vida.

(Tribuna do Ceará)