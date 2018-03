Jovem que teve testa tatuada é preso por furtar desodorantes em supermercado

A família do garoto pagou fiança de R$ 1 mil e ele responde o processo em liberdade.

Foi preso em flagrante nesse sábado, 24, o jovem de 18 anos que teve a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa após ter sido acusado de roubar uma bicicleta, em São Bernardo do Campo, São Paulo, em junho de 2017. Dessa vez, ele é suspeito de furtar desodorantes de um supermercado.





Segundo o portal G1, a família do garoto pagou fiança de R$ 1 mil e ele responderá o processo em liberdade. O furto aconteceu por volta das 19h40min, quando o jovem estava em um supermercado na Estrada Arão Sahm, no Jardim Nipon, em Mairiporã.





De acordo com o boletim de ocorrência (B.O), o dono do estabelecimento informou que viu o rapaz colocando dois objetos dentro da calça. Ao sair do local, o comerciante abordou o jovem e descobriu que ele estava com cinco frascos de desodorante.





A Polícia Militar foi chamada e levou o jovem para a delegacia de Mairiporã, onde o caso foi registrado.