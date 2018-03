Mesmo sem rádio, novas viaturas da Polícia Civil vão receber GPS para monitoramento

A reclamação é geral entre os policiais civis, que não têm como entrar em contato com a Ciops no caso de uma emergência. Já o rastreamento e monitoramento dos veículos foi iniciado por ordem do delegado-geral adjunto.

As novas viaturas da Polícia Civil do Ceará, recentemente entregues pelo governo à instituição, terão equipamentos de rastreamento e monitoramento instalados. O processo de instalação dos equipamentos já começou e veio acompanhado de muita reclamação dos policiais. Eles alegam que os veículos ainda não contam com rádios comunicadores.





A ordem de início da implantação dos aparelhos de GPS foi repassada os delegados titulares de todas as delegacias especializadas, distritais e metropolitanas no último dia 23, através de uma circular assinada pelo delegado-geral adjunto da Polícia Civil, delegado Marcus Vinícius Sabóia Rattacaso.





Monitoramento





As novas viaturas da Polícia Civil passam a ser monitoradas 24 horas através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), à exemplo do que acontece com os veículos destinados à Polícia Militar e à Perícia Forense do Ceará.





Confira o documento: