Mototaxista auxilia ladrão em assalto a estudante em Fortaleza; Veja vídeo

A criminalidade em Fortaleza segue em nível alarmante. Em mais um assalto, uma câmera de segurança flagrou um mototaxista auxiliando um ladrão armado em assalto. O ação aconteceu no bairro Passaré.





A dupla abordou um estudante que estava chegando em casa. Enquanto aguardava o portão abrir, os dois criminosos fizeram a abordagem. Com a arma em punho, um dos bandidos toma a mochila e o celular do jovem.

Fonte: Tribuna do Ceará