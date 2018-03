POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Policiais Civis lotados na Delegacia de Defesa da Mulher, juntamente com os Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral, na manhã de hoje (6) deram cumprimento a mais um mandado de prisão. O mandado foi em desfavor de Orlando Sampaio Coelho Neto. Orlando é fugitivo do albergue e estava escondido em um apartamento lá no residencial Nova Caiçara. Os investigadores receberam uma denúncia anônima sobre a possível localização de Orlando, ao averiguar, constataram a veracidade da denúncia e efetuaram a prisão do indivíduo.





O acusado foi encaminhado à Cadeia Pública de Sobral, onde ficará à disposição do Poder Judiciário.