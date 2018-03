POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE ACUSADO DE HOMICÍDIO

Na manhã desta quinta-feira (22), Policiais Civis da Delegacia Municipal de Sobral, efetuaram a prisão de Paulo Henrique da Costa, 35 anos, natural de Sobral.





Paulo Henrique é acusado de ter assassinado o próprio cunhado no distrito de Rafael Arruda, precisamente no bar do "Carlão" em 05/03/2015.





A vítima do homicídio foi José Arnaldo Martins Rodrigues.





A prisão ocorreu por força de um mandado de prisão.

Acusado: Paulo Henrique da Costa