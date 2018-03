POLÍCIA CIVIL PRENDE SUSPEITOS DE PARTICIPAR DE MORTES NO MANGUE

Dupla morava no bairro Vila Velha, próximo ao local onde o crime aconteceu.

A Polícia Civil confirmou a prisão de um homem e a apreensão de um adolescente de 17 anos, suspeitos de envolvimento na morte de três mulheres em um mangue que fica entre Fortaleza e Caucaia. O crime foi filmado e publicado na internet.





O homem foi identificado como Jeilson Lopes Pires (21). Além dele, foi apreendido um adolescente de 17 anos. Os dois moravam no bairro Vila Velha, onde as agressões teriam começado. A dupla é parte de uma organização criminosa chamada "Gangue dos Gafanhotos", braço da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). O grupo comanda o tráfico de drogas e armas na Barra do Ceará. O adolescente negou participação na organização criminosa. Os dois já responderam por crimes contra a Administração Pública.





Jeilson presenciou a agressão e a morte das três mulheres. Ele responderá por homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor.





Os cadáveres das vítimas foi liberado nesta quinta-feira (15), pela Coordenadoria de Medicina Legal (Comel). O crime aconteceu no começo do mês.





As três mulheres foram torturas, mutiladas e assassinadas. Os corpos foram encontrados decapitados, em uma cova rasa, com folhas cobrindo os restos mortais. De acordo com Sônia Silva, perita da Perícia Forense do Ceará, uma das mulheres estava com o braço amputado.