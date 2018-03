POLICIAL MILITAR FEMININA TEM CASA PICHADA COM AMEAÇA EM FORTALEZA

Uma soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará teve a casa pichada com ameaças. Imagens do muro foram divulgadas nesta terça-feira, 20. O caso aconteceu em Messejana. O endereço da policial não é divulgado por questões de segurança.





De acordo com presidente da Associação dos Profissionais da Segurança (APS), Reginauro Sousa, o comando da Polícia Militar está ciente do que houve e a Inteligência da PM está no caso para descobrir os autores das ameaças.





Ainda nesta terça-feira, nas redes sociais, policiais pediram apoio para o entorno da residência da pfem, devido à ameaça.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que após tomar conhecimento das ameaças, o subcomandante, coronel Adriano Soares foi junto do comandante da área, para o local e prestar apoio. O policiamento na área foi reforçado. "A Polícia Militar do Ceará continua em busca do suspeito e não cessará as diligências até que o fato seja esclarecido", divulgou.





Fonte: O Povo / JÉSSIKA SISNANDO