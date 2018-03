Prefeito premia 25 policiais militares e civis por apreensões de armas e resoluções de inquéritos

O prefeito Ivo Gomes entregou na tarde da última sexta-feira (23/03) a primeira premiação por apreensão de armas e resolução de inquéritos a sete policiais civis e 18 policiais militares de Sobral.

Num total de R$ 17,6 mil, a premiação refere-se à apreensão de nove armas de fogo, 59 munições e à conclusão de sete inquéritos policiais com indiciamento dos acusados por crimes dolosos contra a vida. As premiações, conforme o prefeito, serão pagas todos os meses aos agentes.





Ao destacar as expectativas da população em relação ao que a Prefeitura faz, ou pode fazer, para combater a violência, Ivo Gomes lembrou que, embora segurança pública seja uma atribuição constitucional dos Estados e da União (órgãos que tem polícia), ele não poderia ser omisso a situação de Sobral, e que tem preferido encarar o problema de frente, pois é uma das suas maiores preocupações enquanto gestor.





O prefeito afirmou, ainda, que a premiação é apenas um incentivo às forças de segurança a desempenhar um serviço melhor. “E quero dizer aos senhores que essa premiação de hoje é muito pouco dinheiro em relação ao que eu tenho reservado pra gastar com isso. Portanto, apreendam armas, tirem armas de circulação, concluam inquéritos, que vocês vão ser publicamente reconhecidos por isso e financeiramente reconhecidos por isso também. E volto a dizer que o dinheiro que está reservado para essa iniciativa, o que está sendo gasto hoje, não é nada em relação ao que eu separei do orçamento de 2018 da Prefeitura, por acreditar que o valor mais importante, que é a vida das pessoas, nós estamos defendendo”.





A lei que permite este pagamento entrou em vigor dia 01 de fevereiro de 2018 e é uma ação inédita da Prefeitura de Sobral entre os municípios cearenses.





O prefeito destacou ainda a Lei nº 1633/17 que se refere à ISO (indenização por reforço ao serviço operacional), pagamento feito a agentes que venham a trabalhar nos dias de folga, como uma espécie de “hora extra”.





Estiveram presentes a vice-prefeita, Christianne Coelho; o deputado federal Leônidas Cristino; o secretário da Segurança e Cidadania, Erlânio Matoso; o comandante do Terceiro Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Francisco de Assis Azevedo; o comandante do RAIO, major Adeílson Santiago; o comandante da UNISEG, tenente Marcos Paulo; e o delegado titular do Núcleo de Homicídios de Sobral, Paulo Vicente.