PREOCUPANTE: 104 MULHERES ASSASSINADAS NO CEARÁ SOMENTE NOS PRIMEIROS MESES DO ANO DE 2018

No começo da manhã deste sábado (3), chegou a 104 o número de mulheres assassinadas no Ceará em 2018, o que representa um aumento da ordem de 316 por cento em comparação a igual período de 2017, quando ocorreram 25 mortes do gênero no Estado.





O corpo de uma garota, de apenas 20 anos de idade, foi encontrado na periferia da cidade de Pacajus (a 49 km da Capital). Ela foi assassinada, provavelmente durante a madrugada, com vários tiros de pistola.

Maria Deuserina Brito Silva, 38 anos - assassinada na última sexta-feira (2) em Sobral

A Polícia daquela cidade pertencente à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) já deu início às investigações sobre o crime de morte, mas ainda não descobriu a identidade completada vítima. A garota, que se chamava Daniele, era usuária de drogas e morava no bairro Planalto Dedé Gama. Ela trajava um short jeans azul e uma blusa com listras vermelhas, e foi localizada sem vida numa estrada de terra, no bairro Pedra Branca, na periferia da cidade.





Policiais militares e guardas municipais fizeram o isolamento da área onde ocorreu a cena do crime até a chegada da equipe de profissionais da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Ao lado do corpo da jovem, os peritos encontram algumas cápsulas de bala de pistola. O material foi recolhido para exames de balística, que servirá de prova documental no inquérito a ser instaurado pela Polícia Civil.





Feminicídio em Sobral





Na noite desta sexta-feira (2), por volta das 22h30, um assassinato foi registrado na Rua das Flores, bairro Terrenos Novos, na cidade de Sobral (a 224 km de Fortaleza). Conforme foi relatado à Polícia, após uma discussão banal, o marido assassinou a própria esposa, através de espancamento. A vítima do crime de feminicídio foi identificada como Maria Deuselina Silva Brito, que ainda chegou a ser socorrida para o Hospital Regional de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos. O acusado foi identificado por Benedito Mota, que fugiu após o crime.





Feminicídio em Ipaporanga





Na madrugada deste sábado (3), por volta de zero hora, uma mulher, identificada como Francisca da Silva dos Santos, 35 anos, foi assassinada com um tiro na cabeça. O caso ocorreu na localidade de Água Branca, na zona rural do Município de Ipaporanga (a 375 km de Fortaleza). Segundo informações colhidas pela Polícia, o autor do crime foi o ex-marido da vítima, identificado como Oswaldo Chaves de Souza, 58 anos, que fugiu após o crime e continua sendo caçado pela Polícia na região. Uma filha da mulher disse que os pais estão separados a cerca de dois meses e que o marido não aceitava o fim do casamento. Na madrugada, ele quebrou a porta da residência, foi até o quarto e disparou um tiro na cabeça da mulher, que estava dormindo. Em seguida, fugiu.





Mulheres mortas





Em apenas 62 dias de 2018, nada menos, que 103 mulheres foram assassinadas no Ceará. A maioria das vítimas eram jovens, mortas por conta do envolvimento com drogas ou com facções criminosas.





Com informações do portal CearáNews7