Quadrilha ataca cidade de Santana do Cariri, faz reféns e explode agência do BB

Criminosos fugiram em direção a Pernambuco e trocaram tiros com a Polícia Militar no Trevo do Exu. Um dos carros usados pelo bando foi encontrado abandonado e dentro dele foram encontrados dois fuzis.

Uma quadrilha fortemente armada e com explosivos atacou, na madrugada deste sábado (3), mais uma cidade de pequeno porte no Interior do Ceará. O alvo desta vez foi a pequena e pacata Santana do Cariri, Município situado na Região do Cariri Oeste (a 550 km de Fortaleza). Depois de fazer algumas pessoas de reféns, o bando explodiu a agência do Banco do Brasil.





O ataque dos ladrões de banco ocorreu por volta de 1 hora, conforme o relato dos moradores. A quadrilha chegou à cidade à bordo de vários veículos. Ainda havia pessoas se divertindo na praça principal da cidade quando os ladrões apareceram de repente, já atirando.





Alguns populares foram tomados como reféns e viraram “escudo humano”, enquanto parte da quadrilha tratava de atirar contra a sede do Destacamento da PM. Outro grupo seguiu com os reféns até a agência do BB, localizada em pleno Centro, e ali explodiu os caixas eletrônicos e o cofre localizado na tesouraria. Os estragos foram grandes. A agência ficou destruída.





Após o crime, a quadrilha seguiu em fuga em direção à Chapada do Cariri, levando alguns reféns, que, logo depois, foram libertados em uma estrada na localidade de Pontal da Santa Cruz, já na zona rural do Município. Segundo a Polícia, nenhum dos reféns foi ferido pelos assaltantes.





A Polícia iniciou uma caçada na região, arregimentando efetivos de outras cidades do Cariri, como Nova Olinda, Araripe, Crato, além de equipes da Força Tática do 2º BPM (sediado em Juazeiro do Norte).





Fuzis abandonados





As informações mais recentes revelam que o bando armado trocou tiros com a Polícia Militar na localidade de Trevo do Exu, já próxima da divisa entre o Ceará e o estado de Pernambuco, e que alguns assaltantes podem ter ficado feridos.





Dois dos veículos usados na fuga dos criminosos foram abandonados durante a perseguição. Em um deles, a Polícia encontrou dois fuzis de calibres 7.62. As autoridades não informaram o valor roubado do BB pelos ladrões e seguem nas diligências com o apoio de um helicóptero da Base da Ciopaer (Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas) do Cariri, localizada em Juazeiro do Norte. (Cearanews7)