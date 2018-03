Quadrilha explode agência dos Correios em Itatira na madrugada desta sexta-feira

Uma quadrilha fortemente armada explodiu, na madrugada desta sexta-feira, a agência dos Correios do Distrito de Lagoa do mato, no Município de Itatira (a 215Km de Fortaleza). Os moradores acordaram assustados no meio da madrugada com tiros e, logo em seguida, explosões. O bando destruiu completamente o prédio onde funcionava um correspondente bancário.





Segundo as primeiras informações colhidas pelas autoridades, o bando atacou o Distrito por volta de 1 hora e agiu de forma violenta. Os assaltantes dispararam tiros para o alto para intimidar a população, além de atacar a sede do destacamento da Polícia Militar e, assim, impedir que os policiais tentassem impedir o roubo.





As explosões foram tão fortes que comprometeram as estruturas das casas vizinhas aos Correios. Na agência não havia vigilância presencial. Os assaltantes não tiveram a menor dificuldade para invadir o prédio e colocar os explosivos no cofre localizado na tesouraria, na parte dos fundos.





Reforço





Logo após a fuga dos criminosos, a Polícia local pediu reforços para tentar localizar os criminosos. Patrulhas da Força Tática do 4º Batalhão Policial Militar (4ºBPM/Canindé) e de cidades próximas como Madalena, Boa Viagem e Santa Quitéria participam das diligências na região, assim como equipes do Comando Tático Rural (Cotar), do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque). Contudo, até por volta de 6 horas não havia notícias de prisões.





Na manhã desta sexta-feira, o prédio será periciado. (Blog do Fernando Ribeiro)