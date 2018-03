Na noite de ontem (22), por volta das 19h30, uma mulher caminhava pela Avenida Tupinambá, bairro Alto do Cristo, quando foi abordada por dois indivíduos armado com armas de fogo em uma motocicleta. Os bandidos anunciaram o assalto e levaram e celular e a bolsa da vítima com vários pertences.





A Polícia foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.





Fonte: Sobral 24 horas