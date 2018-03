SOBRAL-CE: INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia o descaso da Prefeitura de Sobral para com os moradores da Travessa do Cristo, bairro Alto do Cristo.





Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia.



Gostaria de formalizar, uma denúncia mediante a um descaso em que os moradores da rua Travessa do cristo, Alto do Cristo (CEP: 62020-410), estamos vivenciando, como já se não bastasse a rua esburacada, por falta da manutenção na pavimentação há anos, agora temos que conviver com esgoto a céu aberto, e mau cheiro,por meses, além é claro da infestação de insetos e roedores transmissores de doenças. Ficamos em um dilema: A quem recorrer? Ao batman? Ao Chapolin? Ou qualquer herói que seja? E Agora? Quem poderá nos defender.... Por que definitivamente, os Autarquias responsáveis por esse departamento, está não somente ineficiente, mas também ineficaz nas resoluções nesse tipo de problema. E com relação aos impostos e outras taxas de esgoto que pagamos? Não temos direito a conviver com saneamento BÁSICO?



Nós, moradores da rua, Aguardamos ansiosamente para que alguma autoridade se manifeste e dê algum parecer sobre essa situação!"