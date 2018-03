VÍDEO: Policiais Militares interagem com as crianças do Residencial Nova Caiçara

Com a implantação da Unidade Integrada de Segurança (Uniseg), base móvel, no Residencial Nova Caiçara os moradores vive um novo tempo de segurança é a garantia de paz e de dias melhores nas comunidades.





Depois de ter sido reforçada o policiamento comunitário, prevenindo e combatendo práticas delituosas no território, os Policiais Militares utilizam um modo inovador, com a estratégia de Policiamento de Proximidade, interagindo com as pessoas e transformando a relação com a Comunidade.





Para aproximar ainda mais os policias da Uniseg com a comunidade, os agentes resolveram interagir com as crianças desenvolvendo aulas divertidas e brincadeiras que passam mensagens de paz e ensinamentos de cidadania para à criançada.





As atividades incluem o militarismo, com exercício de formação habitual de marcha, parada ou de reunião dos componentes de uma tropa.





A experiência é muito válida, pois além das crianças se divertirem, os ensinamentos acrescentarão muita coisa na vida de cada uma delas.



Confira o vídeo:

Serviços





Atendimento de Emergência

Base móvel Comunitária: (88) 98818.0131

Grupo de Segurança Comunitária: (88) 98842.8319

Crimes Ambientais (Poluição Sonora): 190