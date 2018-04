Camilo Santana visita Lula e médico pede que governador visite as pessoas nos corredores dos hospitais do Ceará

O Governador do Ceará, Camilo Santana (PT), encabeçou a visita de alguns governadores ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, na sede da Polícia Federal em Curitiba, onde o político está preso por corrupção e lavagem de dinheiro.





“Acabei de chegar, estou aqui na residência do senador Requião, nós estamos aqui presente dez governadores do nordeste e do norte onde daqui a pouco vamos fazer uma visita na Polícia Federal em Curitiba (…) esse é o momento de solidariedade ao ex-presidente Lula aqui no Paraná” disse Camilo durante uma transmissão em uma rede social.





Na manhã desta terça-feira (10) o médico Dr. Forsyth Vasconcelos gravou um vídeo pedindo que o governador possa, também, visitar os hospitais do Ceará. “Camilo venha visitar os hospitais do Ceará (…) o Hospital de Messejana, HGF, Albert Sabin estão com os corredores lotados, as pessoas lá estão sofrendo e morrendo e você vai visitar Lula, presidiário rico e cheio de regalias. Venha visitar os pacientes que estão nos corredores e nas filas dos hospitais no Ceará” disse o médico.





Saúde na UTI





Não são atuais as denúncias sobre o caos na saúde pública no estado, em 2015 o próprio Camilo Santana disse “a saúde não têm solução a curto prazo” quando foi indagado sobre a situação de superlotação nos hospitais do Ceará e falta de remédios nos postos de saúde de Fortaleza.





Há muito tempo o Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará vem denunciando o sucateamento e a superlotação dos hospitais. Em novembro do ano passado, o sindicato solicitou uma audiência pública junto ao MPCE, MPF e DPU para apurar o colapso na saúde pública do Ceará. Na época, e após varias denúncias, os dirigentes solicitaram essa audiência numa tentativa de buscar soluções a curto, médio e longo prazo para garantir a saúde da população carente. Contudo, até os dias atuais quase nada surtiu efeito e a população continua sofrendo, e morrendo, nas filas e corredores dos hospitais cearense. (Fonte: Monólitos)